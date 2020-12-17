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Ekonomi Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?
Ekonomi

Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?

Kira yardımının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.' dedi. Peki, Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:19:00 -
Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?

Esnaf desteğinin açıklanmasından sonra ise detaylar merak ediliyor. Esnafa 1000 TL yardım yapılacağı duyuruldu. Peki 1000 TL esnaf desteğinden kimler yararlanacak, ne zaman alınacak?

Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

Esnaf kira yardımı ödemesi ne zaman?

Esnaf destek paketi başvuruları ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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