Esnaf desteğinin açıklanmasından sonra ise detaylar merak ediliyor. Esnafa 1000 TL yardım yapılacağı duyuruldu. Peki 1000 TL esnaf desteğinden kimler yararlanacak, ne zaman alınacak?

Esnaf kira yardımından kimler yararlanabiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

Esnaf kira yardımı ödemesi ne zaman?

Esnaf destek paketi başvuruları ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.