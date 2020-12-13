Esnaf kira düzenlemesi ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve çiftçilere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hatto ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi şartlarından olumsuz etkilenen esnaf ve çiftçilere yapılacak yardımları açıkladı.

Esnaf kira düzenlemesi ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans şeklinde yaptığı konuşmada kiralara yönelik düzenlemelerin kabine toplantısının ardından açıklanacağı belirtti. Pandemi sürecinde birçok destek programı hayata geçirdiklerini bu desteklerin yanında kiralarda da düzenlemenin yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu düzenlemenin ise kabine toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti.