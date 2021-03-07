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Yerel Esnaf isyan etti: 7/24 burayı tarıyorlar!
Yerel

Esnaf isyan etti: 7/24 burayı tarıyorlar!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar kaza yapınca yakalandı. İş yeri sahibi olaya tepki göstererek, " 7/24 burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:29:00 - 2021-03-07 09:41:04
Esnaf isyan etti: 7/24 burayı tarıyorlar!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar, polisin dur ihtarına da uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından kaza yapan saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay saat 03.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Sokak'taki 5 katlı binada bulunan, bekar ve öğrencilere kiralanan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ADN 531 plakalı otomobille sokağa gelen kişi yada kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı. Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

Dur ihtarına uymayan saldırganlar kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, 34 ADN 531 plakalı otomobil Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nden Osman Paşa Caddesi'ne dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganları olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler gözaltına alındı

Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çelik yelek olduğu öğrenilirken, terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Saldırganların kullandığı otomobil detaylı incelemelerin yapılması için emniyetin otoparkına çekilirken, araç üzerinde mermi izlerinin olduğu da görüldü.

İş yeri sahibi bölgede sürekli saldırı olduğunu iddia etti

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada iş yeri sahibi de olay yerine geldi. Bölgede sürekli bu tarz saldırılar olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, "Bunlar terörist değil mi? Karakolun 2 sokak aşağısında saldırıya uğruyoruz. Gelin ağabey sıkıntı yok. Adam keleşle giriyorsa siz muhabirsiniz sizde girin. Bu sadece bize değil, Su dükkanını taradılar, öbür dükkanı taradılar, burada dün iki tane daha dükkan taradılar. Yedi yirmi dört burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyor" dedi.

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