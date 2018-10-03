Esnaf ikiye bölündü… ‘Ekmek’ kavgası!

Ankara’da tartışmalara neden olan yüzde 25’lik ekmek zammı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulurken, esnaf zam konusunda ikiye bölündü. Ankara’da bazı bakkallar ekmeği zamlı satmaya devam ederken, pek çoğu da 1 liralık eski fiyata döndü. Önümüzdeki süreçte ekmek fiyatları konusundaki müzakerelerin sürmesi bekleniyor. Ancak ekmek fiyatlarını belirleyen mevzuata göre, zam yapılıp yapılmayacağını mahkeme de belirleyebilir.

Zamlı satışa devam

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatını 1 liradan 1,25 TL’ye yükselttiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı zamların geçersiz olduğunu duyururken, Ankara valiliği de fırıncılarla görüşme kararı almıştı.

Valiliğin bu açıklamasına rağmen pek çok esnaf, Ankara’da ekmeği 1.25 liralık zamlı fiyattan satmaya devam etti. Zamlı ekmek satmaya devam eden esnaf, karara kendilerine iletilmediği için uyma mecburiyetlerinin olmadığını savundu. Fırıncılar, ekmek fiyatları için yargı yolunu işaret etti. Pek çok esnaf da eski fiyata döndü.

Bakkallara eski fiyattan ekmek veren fırıncıların, Ticaret Bakanlığı’nın yazısını gösterdiği belirtildi. Önümüzdeki süreçte ekmek fiyatları konusundaki müzakerelerin sürmesi bekleniyor. Ancak ekmek fiyatlarını belirleyen mevzuata göre,

zamlar konusunda son sözü mahkeme de söyleyebilir.

Zam kararını kim veriyor?

Ekmekte fiyat belirleme süreci şöyle işliyor:

Fiyat tarifeleri, odalarca hazırlanıyor ve odanın mensubu olduğu birlik tarafından onaylanıyor. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi günde bildirilerek yürürlüğe giriyor. Belediye veya mülki amir, zammı uygun bulmazsa, 15 içinde ticaret ve sanayi veya ticaret odasından da temsilci isteyerek komisyon topluyor. Salt çoğunlukla karar alan komisyon, tarifeleri uygun bulmazsa zam uygulanmıyor. Bu karar mahkemeye taşınırsa mahkeme kararı kesin hüküm oluyor.

‘Zamma izin vermedik’

Zam tartışmaları üzerine Ticaret Bakanlığı, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına izin verilmediğini açıkladı ve fiyat belirleme sürecine işaret etti. Açıklamada, “Ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL’dir. Ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına bakanlığımızca uygun görüş verilmemiş, aksi davranışlara yaptırım uygulanacak” denildi.

‘Eski tarifeden devam edeceğiz’

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, esnafın fiyatlarda artış talebini bakanlığa verdiğini ve bakanlıktan görüş yazısı beklemeden fiyat artışına karar verildiği için bir karışıklık olduğunu belirtti.

Balcı, Ankara’da ekmek fiyatlarının eski tarifeden devam edeceğini kaydetti.