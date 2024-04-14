  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural’ın savaş yorumu gündemi salladı! “5-10 yıl sonra…”

Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler ex

İran üzerine düşen rolü yaptı! Şimdi sıra İsrail’de İran’a karşılık verecek mi?

Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu

Hamas'tan İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilk açıklama!

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü! Alex'in heykeli ortadan kayboldu

İşte o anlar! İran vurdu Türkiye’den görüntülendi
Yaşam Esnaf hırsızı böyle yakaladı! Hiçbir şey olmamış gibi çayını içti!
Yaşam

Esnaf hırsızı böyle yakaladı! Hiçbir şey olmamış gibi çayını içti!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:06:00 -

Bursa'da çay sevdalısı esnafın hırsızı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu. Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.

Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı
Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Yaşam

Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir anlık hata başına neler açtı! Hem araba hem 2 milyon TL çalındı
Bir anlık hata başına neler açtı! Hem araba hem 2 milyon TL çalındı

Yaşam

Bir anlık hata başına neler açtı! Hem araba hem 2 milyon TL çalındı

Saniye saniye görüntülendi! O ilimizde görüldü
Saniye saniye görüntülendi! O ilimizde görüldü

Yaşam

Saniye saniye görüntülendi! O ilimizde görüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23