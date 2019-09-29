Esmaül Hüsna Ya Latif anlamı nedir? Allah’ın isimlerinden el Latif isminin fazileti nedir?

Esmaül Hüsna en güzel isimler alemlerin Rabbi olan yüceler yücesi Allah’ındır. Ya Latif! Ey beni en çok sevenim. Ey beni en çok kollayıp gözetenim. Ey sesimi hep duyanım. Yaralarımı saranım. Ey bana benden yakın, ey beni en çok bilen Latif olan Allah’ım! Lütuf ve ihsan sahibi olan sensin, bütün incelikleri bilen sensin. Peki Esmaül Hüsna El Latif anlamı nedir? Allah’ın isimlerinden Latif isminin fazileti nedir?

"Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen" anlamına gelen El Latif Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Latif Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Latif ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları neler?

Ya Latif (C.c) Lütuf sahibi, her işin inceliklerini bilen, bütün arzuları yerine getiren, her şeye vakıf, inayet ve ihsan sahibi olan anlamına gelmekte.

El-Latîf : Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif’tir.

El-Latîf : Lütfü ve keremi bol olan O’dur.

El-Latîf : Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır.

El-Latîf : Allah Azze ve Celle gizli açık en ince işlerin detayını ayrıntısına kadar bilen, kalplerde olanı da bilen Latif’tir.

El-Latîf : En ince ayrıntılı gizli işlerden, tüm inceliklerine kadar bilen ve onlara çok kolaylıkla ulaşan Latif’tir. Kullarına hiç sevilmeyen yön ve yollardan onlara yararlar ulaştıran yüce yaratandır.

Ya Latif Esmaül Hüsna’nın faziletleri

Havvası en kuvvetli isimlerden olan Ya Latif esması zikredeni başarıya, huzura ve mutluluğa kavuşturur. Sıkıntı ve bunalım halini kendinden sürekli barındıran kimseler için vazgeçilmez esmalardan biridir. Azru ve isteklere çok hızlı bir şekilde cevap veren Ya Latif esma ile tüm hastalıkları ve olumsuzlukları iyileşmesi Allah’ın izni ve keremiyle mümkün olur.

Bela ve musibetlerden her anlamda ve her anında korunmak için Ya Latif Esmaül Hüsna ismi mutlaka bir zırh niteliğinde olur. Bütün kapıları ardına kadar açan bir yüce ihsana sahip olunur.