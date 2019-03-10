Esma Esed’e ‘Suriye zindanlarındaki kadınlar serbest bırakılsın’ çağrısı

Ö. Faruk Şahin Ankara

Uluslararası Vicdan Hareketi sözcülerinden Hüseyin Oruç, Suriye hapishanelerindeki binlerce kadın ve çocuğun acilen serbest bırakılması için Esma Esed’e çağrıda bulundu. BM Cenevre Ofisi’nde İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumu kapsamında temaslarda bulunmak üzere İsviçre’ye gelen Oruç, Suriye hapishanelerinde kadınlara yapılan ihlallerle İslam’ın ve uluslararası hukukun bütün kurallarının ihlal edildiğinin altını çizdi.

“Dilimiz varmıyor...”

İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin ise, “Daha ötesi yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Çocukların gözlerinde sigara söndürmek veya 15 yaşındaki çocuğa hem de mahremlerinin önünde birçok kişi tarafından tecavüz edilemesini telaffuz etmemiz dahi gerçekten bizi zora sokuyor. Bunları söylemekten utanıyoruz” dedi.

Öte yandan, Vicdan Hareketi öncülüğünde Suriye zindanlarındaki tutsak kadın ve çocuklar için başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de protesto gösterileri düzenlendi. İHH Ankara öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii avlusunda özgürlük çağrısı yapılırken, Memur-Sen tarafından organize edilen Meşaleli Vicdan Yürüyüşü’nde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Zindanda tutsak kalan kadınların talihini değiştirme, özgürlüğüne kavuşturma zamanıdır. Dünya, insanlık onuru ayaklar altına alınırken sessiz kalıyor” dedi.

13 bin 500 kadın tutuklandı

BM Suriye Araştırma Komisyonu’nun verilerini paylaşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise, “Bu kirli savaş; 22.900 kadının canına mal oldu. Sadece resmi hapishane ve karakollarda bu güne kadar 13.500’ün üzerinde kadın Suriye rejimi tarafından hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde” dedi.