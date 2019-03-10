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Esma Esed’e ‘Suriye zindanlarındaki kadınlar serbest bırakılsın’ çağrısı

Vicdan Hareketi, Suriye zindanlarındaki tutsak kadın ve çocuklar için protesto eylemleri düzenledi. Suriye’deki çatışmalarda 23 bine yakın kadın hayatını kaybederken, 13 bin 500’ün üzerinde kadın hâlâ zindanlarda işkenceye, tacize ve tecavüze maruz kalıyor.

10 Mart 2019 Pazar 10:24
Esma Esed’e ‘Suriye zindanlarındaki kadınlar serbest bırakılsın’ çağrısı

 Ö. Faruk Şahin  Ankara 

Uluslararası Vicdan Hareketi sözcülerinden Hüseyin Oruç, Suriye hapishanelerindeki binlerce kadın ve çocuğun acilen serbest bırakılması için Esma Esed’e çağrıda bulundu. BM Cenevre Ofisi’nde İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumu kapsamında temaslarda bulunmak üzere İsviçre’ye gelen Oruç, Suriye hapishanelerinde kadınlara yapılan ihlallerle İslam’ın ve uluslararası hukukun bütün kurallarının ihlal edildiğinin altını çizdi.

“Dilimiz varmıyor...”

İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin ise, “Daha ötesi yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Çocukların gözlerinde sigara söndürmek veya 15 yaşındaki çocuğa hem de mahremlerinin önünde birçok kişi tarafından tecavüz edilemesini telaffuz etmemiz dahi gerçekten bizi zora sokuyor. Bunları söylemekten utanıyoruz” dedi.

Öte yandan, Vicdan Hareketi öncülüğünde Suriye zindanlarındaki tutsak kadın ve çocuklar için başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de protesto gösterileri düzenlendi. İHH Ankara öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii avlusunda özgürlük çağrısı yapılırken, Memur-Sen tarafından organize edilen Meşaleli Vicdan Yürüyüşü’nde  konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Zindanda tutsak kalan kadınların talihini değiştirme, özgürlüğüne kavuşturma zamanıdır. Dünya, insanlık onuru ayaklar altına alınırken sessiz kalıyor” dedi.

13 bin 500 kadın tutuklandı

BM Suriye Araştırma Komisyonu’nun verilerini paylaşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise, “Bu kirli savaş; 22.900 kadının canına mal oldu. Sadece resmi hapishane ve karakollarda bu güne kadar 13.500’ün üzerinde kadın Suriye rejimi tarafından hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:24
  1. Uluslararası Vicdan Hareketi
  2. Hüseyin Oruç
  3. Esma Esed
  4. İnsan Hakları Konseyi
  5. İsviçre
  6. İslam
  7. uluslararası hukuk
  8. İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin
  9. Vicdan Hareketi
  10. İHH Ankara
  11. Hacı Bayram Veli Camii
  12. Memur-Sen
  13. Meşaleli Vicdan Yürüyüşü
  14. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  15. BM Suriye Araştırma Komisyonu
  16. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın

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