Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de kurban kesmek ile ilgili hükümler araştırılıyor. Bunlardan birisi ise aynı aileden bir hisseye iki kişinin ortak olup olamayacağı... Peki, Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?
Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban için hisse edinemeye niyetlenen vatandaşların merak ettiği sorulardan biri bir hisseye hem karının hem de kocanın girip giremeyeceği... Peki, Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?
Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?
İstanbul Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Nevin Meriç, "Kurban hisseleri 1 kişiye aittir. Bu nedenle bir hisseyi iki kişinin paylaşması, ibadet anlamında mümkün değildir. Namazın yarısını bir başkası, diğer kısmını bir başkası kılamayacağına göre 1 hisseyi de 2 kişi paylaşamaz. Bu ibadeti bozan bir durumdur. Her hisse 1 kişiye ait bir ibadeti gösterir" dedi.