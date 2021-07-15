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Yaşam Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?
Yaşam

Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de kurban kesmek ile ilgili hükümler araştırılıyor. Bunlardan birisi ise aynı aileden bir hisseye iki kişinin ortak olup olamayacağı... Peki, Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:05:00 -
Eşlerin kurbanın bir hissesine girmesi caiz mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban için hisse edinemeye niyetlenen vatandaşların merak ettiği sorulardan biri bir hisseye hem karının hem de kocanın girip giremeyeceği... Peki,  Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

İstanbul Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Nevin Meriç, "Kurban hisseleri 1 kişiye aittir. Bu nedenle bir hisseyi iki kişinin paylaşması, ibadet anlamında mümkün değildir. Namazın yarısını bir başkası, diğer kısmını bir başkası kılamayacağına göre 1 hisseyi de 2 kişi paylaşamaz. Bu ibadeti bozan bir durumdur. Her hisse 1 kişiye ait bir ibadeti gösterir" dedi.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
 
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).
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