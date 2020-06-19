Eskrimciler günleri "iple" çekiyor

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, başarılar elde edecekleri günleri iple çektiklerini söyledi.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının ardından normalleşme sürecinde eskrim olimpik havuz takım sporcuları çalışmalarına Eskrim Federasyonu’nun belirlediği programlar dahilinde kendi bölgelerinde devam ediyor.

Eskrimde uluslararası takvim henüz belli olmadığı için de şimdilik herhangi bir kamp çalışması bulunmuyor.

Olimpik havuz sporcularından flörede İrem Karamete İstanbul'da, Martino Minuto ise İtalya’da antrenman yapıyor.

Kılıç kategorisi sporcuları Fatma Zehra Köse İstanbul'da, Nisanur Erbil Samsun'da, Enver Yıldırım Ankara'da, Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır Bursa'da, Iryna Shchukla ise Ukrayna’da çalışmalarına evlerinde ya da yakınlarında bulunan spor salonlarında sürdürüyor.





- Atalı: "Her zaman sporcularımızın yanındayız"





Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın sürecinin tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi ve spor faaliyetlerini de büyük ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Sporcuların evde geçirmek zorunda kaldıkları dönemde duruma kısa sürede adapte olarak çalışmalarına özen gösterdiğini ifade eden Atalı, "İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde eskrimde de sporcularımız alınan tüm önlemlere uyarak kendi bölgelerinde antrenmanları aralıksız sürüyor." dedi.

"Federasyon olarak sporcularımızın her zaman yanındayız." diye konuşan Atalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskrimde uluslararası takvimin de belirlenmesinin ardından sporcularımızın çalışmaları yön değiştirecektir. Bu süreci hep birlikte atlatıp, yeniden yoğun bir tempoyla hem yurt içi turnuvalar hem de uluslararası organizasyonlara katılacağımız, başarılar elde edeceğimiz günleri iple çekiyoruz. Pandemi sürecini layığıyla yürüten devletimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."





