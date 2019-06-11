Eskrim Milli Takımı kampa girdi





ANKARA (AA) - Eskrim Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi kampa girdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, flöre branşındaki milli sporcular Polonya'da, kılıç branşındaki milli sporcular ise Antalya'da yapılan uluslararası kamp ile hazırlıklarına devam edecek.

Antalya'da Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus, Polonya, Azerbaycan ve Tunus milli takımları da kamp yapıyor.

17-22 Haziran tarihlerinde Düsseldorf'da gerçekleştirilecek şampiyona, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek ve kampa giren milli sporcular şunlar:

Erkekler flöre: Martino Minuto, Tevfik Fikret Babaoğlu, Batuhan Menküer

Kadınlar flöre: İrem Karamete

Erkek kılıç: Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım

Kadınlar kılıç: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse



