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Siyaset Eşkıyalığa soyundu! Terör sevici Ahmet Şık’tan küstah tehdit
Siyaset

Eşkıyalığa soyundu! Terör sevici Ahmet Şık’tan küstah tehdit

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:53:00 -

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere arka çıkacak kadar alçalan TİP milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etmeye kalktı.

İstanbul Beşiktaş’ta AK Parti Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş’ta seçim çalışması yapan Şık atan Soylu’ya ‘Yargılanacaksın bitanesi’ diye bağırdı.

Bu sırada çevredekilere paketler fırlatan Soylu bu sözlere önce güldü daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bağırdı.

Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü.

Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesinde muhabir iken, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katiller öldürülmeden hemen önce onlarla röportaj yapmış ve bu haberini, "Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem" başlığıyla yayınlamıştı.
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