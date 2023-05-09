Eşkıyalığa soyundu! Terör sevici Ahmet Şık’tan küstah tehdit

İstanbul Beşiktaş’ta AK Parti Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş’ta seçim çalışması yapan Şık atan Soylu’ya ‘Yargılanacaksın bitanesi’ diye bağırdı.

Bu sırada çevredekilere paketler fırlatan Soylu bu sözlere önce güldü daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bağırdı.

Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü.

Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesinde muhabir iken, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katiller öldürülmeden hemen önce onlarla röportaj yapmış ve bu haberini, "Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem" başlığıyla yayınlamıştı.

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