Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca duyurdu: Geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı.

Oktay Kaynarca, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, geçtiğimiz hafta açılan İstanbul Sinema Müzesi ve yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi hakkında konuştu.

Usta oyuncu, Sabina Toziya’nın sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. İşte usta oyuncunun açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı İstanbul Sinema Müzesi hakkında konuşan Oktay Kaynarca, “Çok güzel müzeydi. Ben beğendim. Çok değerli bir iş yapılmış” dedi.

"Oyunculuğa devam edecek"

Beyninde tümör olduğu için ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden ayrılan usta oyuncu Sabina Toziya’nın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Kaynarca, “Gelen haberler fena değil. Yavaş yavaş kendine geliyor. İnşallah sağlığına kavuşup, oyunculuğa devam edecek” şeklinde konuştu.