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Spor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli bir karar alınıyor
Spor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli bir karar alınıyor

ATV'nin fenomen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yine büyük bir heyecan fırtınasına yol açacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 14:29:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli bir karar alınıyor

ATV ekranlarında izleyicilerle Salı akşamları buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 184. yeni bölümü izleyicilerle 2 Mart Salı akşamı yayınlanacak. İlyas Çakırbeyli karakteri eski psikopat günlerine geri dönüyor. Dizide önemli bir karar alınıyor. İlyas, herkesi öldürecek. Hızır da bunu onaylıyor. Peki dizinin 184. yeni bölümünde neler yaşanacak?

Televizyongazetesinin haberine göre, İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak’ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli’den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak’ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan’a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar’la hasım olan İdris Reis’le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris’in kardeşi Demir’in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan’ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay’ı amcası İlyas Çakırbeyli’nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

 

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