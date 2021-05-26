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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik veda! EDHO'dan ayrıldı
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik veda! EDHO'dan ayrıldı

ATV'de reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:23:00 - 2021-05-26 10:29:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik veda! EDHO'dan ayrıldı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde kızı Didem'in intikamını almak isteyen Haşmet Façalı kurşunların hedefi oldu. Façalı dayı olarak da bilinen Haşmet Façalı hastanede öldü. Haşmet Façalı'nın ölümü Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. EDHO'da Haşmet Façalı'yı canlandıran usta oyuncu Turgut Tunçalp da diziden ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 25 Mayıs Salı akşamı 196. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem'e saldırı gerçeklemişti. Hızır Ali ağır yaralanırken Didem ise hayatını kaybetmişti.

Haşmet Façalı'nın sonu oldu

EDHO'da kızının ölümüyle yıkılan Haşmet Façalı ise saldırının sorumlusu Rıdvan'ın mekanını bastı. Ancak Haşmet Façalı çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haşmet'in ölümü hem Façalı hem de Çakırbeyli ailelerini yıktı. Hızır Çakırbeyli ise üst üste gelen acı kayıpların intikamını almak için yemin etti.

Dizide 'Façalı dayı' olarak da bilinen Haşmet Façalı'yı canlandıran başarılı oyuncu Turgun Tunçalp ise son bölümle birlikte EDHO'ya veda etti.

EDHO son bölüm özeti

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar.

Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.

Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır.

Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.

Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

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Yorumlar

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