Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da beklenmedik gelişme! Ekranlara bir süreliğine veda ediyor
ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'ara tatil' kararı çıktı. Daha önce ara verilmeden devam edeceği belirtilen dizisinin senaryosunda yapılacak yenilikler nedeniyle iki haftalığına yayınlanmayacağı öğrenildi.
ATV’de 6. Sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Dizinin kısa bir süreliğine ekranlara ara vereceği ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın atardığı habere göre, 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkiya Dünyaya HükümdarOlmaz dizisinin ekibi, yayınına 2 hafta ara veriyor.
Senaryosunda yenilik yapılacak olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.
Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.