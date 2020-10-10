Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) küresel güçlerin Türkiye’ye karşı şeytani oyunlarını konu almaya çalışılmakta. 13 Ekim Salı günü saat 20:00’de ATV kanalında yeni sezona merhaba diyecek olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu yıl 5. Sezonunu oynayacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman oynayacağı merak ediliyordu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 167. Bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO fragmanında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosunun yeni isimlerin katıldığı görüldü. Bu isimler arasında Diriliş Ertuğrul’dan tanınan Moğul komutan Alıncak karekterini canlandıran Engin Benli de var. Engin Benli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yaman karekterini oynayacak. Peki Engin Benli kimdir, nerelidir? Engin Benli nerelidir?

Engin Benli kimdir?

Engin Benli 23 Ocak 1970 tarihinde İzmir'de doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Engin Benli, oyunculuk çalışmalarına Ankara Devlet Tiyatrosunda başlamıştır. Engin Benli daha sonraki yıllarda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda da çalıştı.

Hem tiyatro alanında hem de dizi ve filmlerde aktif rol üstlenen Engin Benli, Kanıt dizisiyle isminden söz ettirse de TRT 1’in unutulmaz dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul’da Moğul komutanı Alıncak karekteriyle izleyicinin gönlüne girmeyi başardı.

Engin Benli hangi film ve dizilerde oynadı?