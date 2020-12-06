Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sona erecek? Oktay Kaynarca dizinin ömrünü açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteri ile fenomen olan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi yine bir rolle daha izleyicilerin aklına, gönlüne girmeyi başardı.

6. sezonuyla yoluna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bugüne kadar süren istikrarlı gidişatının sonucu olarak, son derece başarılı bir sezon daha geçiriyor. Reytingleri yüksek olan dizi, hikayesindeki değişimler ve yeni katılan oyuncularla daha da heyecanlı bir hal aldı

Oktay Kaynarca, dizinin 10 sezon olarak planlandığı iddialarını tv100 kameralarına değerlendirdi. Oyuncu, bunu bilemediğini, yapımcının ve senaristlerin inisiyatifinde bir konu olduğunu vurguladı.

Kaynarca, “Ben cevap veremem ona ama olabilir, 15 sezon da devam edebilir. Herkesin yolculuğu bir yere kadardır. 15 sezon devam eden diziler yok mu, var. Karşılığı var ki devam ediyor. Durup dururken kendi kendine devam etmiyor. Bir karşılığı varsa, seyirci tarafından da ilgi görüyorsa olabilir” diye konuştu.

Bu dizideki role çakılı kalmak gibi bir durumunun da olmadığının altını çizen oyuncu, aynı senaristlerin, yapımcının farklı bir dizi projesi de yapabileceğine değindi.

Usta oyuncu, “Başka projeler de olabilir, başka işler de olabilir, aynı yapımcıların, aynı senaristlerin yapmak istediklerini başka bir şeyler olabilir” diyerek de dizinin ömrü konusunda şu aşamada bir kararın bulunmadığının da altını çizdi.

Nurgül Yeşilçay ile geçen yıl düşündükleri tiyatro yapma fikrinde neden geri adım attıklarına da açıklama getiren Kaynarca, kendisinin vakit konusunda Yeşilçay’ı zorlayacağını ve daha uygun zamanlarda yapmalarının daha iyi olacağını söylediğini sözlerine ekledi.