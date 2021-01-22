Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca acı olayı böyle paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 2021 yılının ilk iki haftasında yeni bölümü ile yer almadı. Salı akşamı ise 179.bölüm yayınlandı ve izleyicileri çok üzen bir gelişme yaşandı. Hayriye Ana karakterini oynayan Sabina Toziya, beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu ve oğlunun da talebi ile diziden çıkartılmasına karar verilmişti. Hayriye Ana’nın veda bölümündeki sahnelerde de ekran başındaki izleyiciler bir hayli duygusal anlar yaşamıştı.

Benzer bir duygusallığın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde de olduğu sosyal medyada yapılan paylaşımlardan anlaşılmıştı. Toziya’nın durumu ani geliştiği için de 179. bölüm için bir cenaze sahnesi yazıldı ve ekip de 4 gün içinde bu değişiklikleri tamamlamak için yoğun tempoda çalışmak durumunda kaldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Oktay Kaynarca, “Allah şifasını versin. Hepimizin bildiği gibi, beynindeki bir tümör ile ilgili operasyon geçirdi. O operasyon sonucunda şimdi evinde artık. Evine geçti. Bakıcıları ile iyileşme sürecine girdi. İnşallah iyi haberleri gelecek, iyi olacak inşallah, aramıza geri dönecek” diye konuştu.

"Onu anne yerine koymuştuk"

Ünlü oyuncu sette Sabina Toziya’yı herkesin anne olarak gördüğünü hatırlattı ve sahnenin çekimlerinde ekibin neden bu kadar çok duygulandığına da şu sözlerle açıklama getirdi:

“Hakikaten o bizim gerçekten setteki en önemli enerji kaynağımızdı. Bütün set olarak onu anne yerine koymuştuk. Hala da öyle bizim için. Onu hepimiz çok seviyoruz, bütün Türkiye de sevdi. Galiba bütün Türkiye’nin enerjisi onu kısa sürede ayağa kaldıracak, iyileştirecek.”

Oktay Kaynarca, Toziya’nın veda ettiği bölümün ardından da Instagram hesabından yazdığı şu mesaj ile dikkat çekmişti:

“ANNELER ÖLMEZ……. Canım Sabina .. Meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim .. Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik.. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz.. Bir an önce iyileş SABİNA..”