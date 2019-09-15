Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan Eskişehirspor Kulübü teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaştı.

Eskişehirspor Kulübü teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaştı. Eskişehirspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eskişehirspor Kulübü olarak Coşkun Demirbakan ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. Coşkun Demirbakan’ın teknik heyetinde, Engin Özdemir, Zafer Şahin, Zafer Karagöz, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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