"Eskişehirspor'un hayatta kalabilmesi için son çağrı"





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takımın ligde tutunabilmesi adına transfer yasağının kaldırılmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Fuat Çapa, geçmiş sezonlardan gelen borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Eskişehirspor'un, yok olmanın eşiğine geldiğini kaydetti.

Siyah-kırmızılı takımın sezonun ilk yarısında, ligde kalmak adına yeni bir başlangıç yapmasını sağlayabilecek puanı topladığını aktaran Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehirspor geçtiğimiz yaz döneminde anlaşma sağladığı futbolcuları sahaya çıkarırsa, varoluş savaşını kazanacaktır. Bu futbolcuların müsabakalarda oynayabilmesi ve Eskişehirspor'un ligde tutunabilmesi adına, önümüzdeki ara dönemde transfer iznine ihtiyaç duymaktayız. Daha önce formamızı giymiş bütün futbolcularımızın bu zor durumu anlayacağından eminim. Aksi takdirde Eskişehirspor yok olmanın eşiğine gelecektir. Artık hiçbir güç ve çaba, arzu etmediğimiz bu sonun gelmesini engelleyemez. Benim, yardımcılarımın, futbolcularımın gücü sınırlı. Bugüne kadar tüm bu zorlukları çekmemizin tek sebebi, büyük Eskişehirspor'u ayakta tutabilmekti. Bu zorlu süreci mutlu günlere taşıyabilmek adına sizlere son bir çağrı yapıyorum. Bu, Eskişehirspor'un hayatta kalabilmesi adına sizlere son çağrıdır."



