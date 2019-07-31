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Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı

Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:07
Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı

Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı.


Akşam saat 18.00’de yeni sezon hazırlıkları için antrenmana çıkması beklenen Eskişehirsporlu futbolcular verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia ederek antrenmana çıkmadı. Futbolcuların ortak hazırladıkları yazılı açıklamada verilen sözün 5 sefer yerine getirilmediği belirtildi. Açıklama şu ifadeler yer aldı; “Eskişehirspor sevdalısı taraftarlara ve kamuoyuna; 2018/2019 31 Ağustos gecesi başlayan varoluş mücadelemiz bugüne kadar büyük kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir. Bu dönem içinde bütün camia büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Ancak; bize verilen sözler bu zamana kadar yerine getirilmeyip, mağdur durumda bırakılmaya devam ediliyoruz. Ailevi sorumluluklarımız ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumdayız. Bu sorunları da bu zamana kadar Eskişehirspor sevdamız ve mesleki ahlakımız için hiçbir şekilde kamuoyuna yansıtmadık. Şu ana kadar geçen sene yönetimden bir maaş, bu seneki yönetimden ise sadece on bin TL alınmıştır. Son bir ay içerisinde toplam 5 defa söz verilip yerine getirilmemiştir. Bu gün içinde verilen söz maalesef yine yerine getirilmedi. Biz de bütün takım halinde antrenmana çıkamama kararı aldık ve sesimizi duyurmak istedik. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:07
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