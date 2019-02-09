0553 313 94 23

Eskişehirspor'dan centilmenlik örneği

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor maçında sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında fair play örneği göstererek bir oyuncusunu saha kenarına aldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:54
Eskişehirspor'dan centilmenlik örneği

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor'dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair play örneği göstererek İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa'nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:54
  1. Eskişehirspor
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular kayıplara karıştı
    1. Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular..
    2. Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat..
    3. "Ülkemiz dünyanın en büyük küresel..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1..
    6. Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan..
    7. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    8. KGM'den Uzunköprü açıklaması
    9. Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin..
    12. Uyuşturucu çetesinin lideri..
    13. Başkentte "tanzim satış noktaları"..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Gençlerbirliğispor'un 70'lik yeni..
    16. Oğlunu bulması için medyuma gitti,..
    17. "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine..
    18. İzleri yok etmek için cesedi çamaşır..
    19. Medipol Başakşehir-Erzurumspor..
    20. Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!