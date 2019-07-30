Eskişehirspor’da sular durulmuyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Osman Taş ve Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Taş, “Eğer Eskişehirspor’un önünü kesiyorsam bugün istifamı sunmaya hazırım. Biz bugünden sonra susmayacağız. Futbolculara telefon açılıyor sözleşme yapmayın deniliyor” dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ve Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya, transfer yasağını kaldırmanın şu an için mümkün olmadığını söyledi. Kulüpteki sıkıntılı süreçle ilgili konuşan Topkaya, “FIFA’ya 45 bin İsviçre Frankı harç ödedik. Jesse’ye 20 bin Euro ödedik. Tüm futbolculara 550 bin lira ödedik. 7979 kampanyasından 70 bin lira gelir, kumbaralardan 52 bin 407 bin TL gelir elde etmişiz. En son yaptığımız forma satış kampanyasından da kampanyaya katılıp ben öyle söylemedim diyenler var. Geçmişte çalışmış personeller var. Bunlarla ilgili dosyalarımız var. Kampanyadan para gelmiştir deyip haciz yazısı gönderenler var. Bunun mücadelesi de başladı. Transfer yasağını kaldırmak şu anda mümkün görünmüyor. Kulüp lisansıyla ilgili çalışıyoruz. Buradan da eksi 3 puan cezası alma durumu var. Projelerin hayata geçmesi zaman alacak. Kumbara ve forma kampanyalarında puan silme cezasını finanse etmek için düzenledik. Amacımız Eskişehirspor’a hizmet etmek. Kulübün diğer borçlarını temizlemek adına ciddi çalımalar yapıyoruz. Bugüne kadar 2.5 milyon ödeme yapmışız. 90 milyon futbol aile borcumuz var. Bu borçları ödememiz lazım” diye konuştu.

“Eskişehirspor’un önünü kesiyorsam bugün istifamı sunmaya hazırım”

Kulüp Başkanı Osman Taş ise, Eskişehirspor’a zarar verdiğini düşünenler varsa istifa etmeye hazır olduğunu söyledi. Başkan Taş, “Ben bugüne kadar hep sustum. Susmamın bir sebebi var. Biz bugünden sonra susmayacağız. 24 saat sonra ben bütün dosyalara açığım. Artık yeter. Benim tüylerim diken diken oluyor. Bugün 4 tane icra geldi. Biz kulübü kurtarmaya çalışıyoruz. Siz bize köstek oluyorsunuz. Bize tekrar taş koyacaklarsa ben bütün dosyaları açacağız. Ben çok iyi bir Eskişehirspor taraftarıyım. Kumbara kampanyasını biz dilencilik için yapmadık. Puan silme olduğu için bizim kurtuluşumuz bu yönde amaç, Eskişehirspor’u kurtarmak. Biz taraftarımızla kaldık. Buradan Konyaspor’a, Adana Demirspor’a teşekkür ederim. Eskişehirspor nefes alsın diyoruz. Eskişehirspor’un kümeye düşmesini istiyorsanız söyleyin yolumuza bakalım. 2015 yılında 4 tane icra gelmiş. Bugünü mü beklediniz? Hiç biriniz Eskişehirsporlu değilsiniz. Eğer Eskişehirspor’un önünü kesiyorsam bugün istifamı sunmaya hazırım. Yeter ki Eskişehirspor kurtulsun. İnsanlar bize yardım etmeye mi çalışıyorlar. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş mi çeviriyorlar. Osman Taş Eskişehirspor’a zarar veriyorsa istifa etmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

“Futbolculara telefon açılıyor ’sözleşme yapmayın’ deniliyor”

Önlerine taş koyanların olduğunu aktaran Başkan Osman Taş, “Bu bir meydan okuma değil. 24 saat zaman. Engel bensem gitmeye hazırım. Ben 3 gündür sponsor firmasından cevap bekliyorum. Biz 400 bin lira vermeye hazırız dediler. Ben bunun cevabını bekliyorum. Aldığım cevaba bakın ‘Başkanım birileri çomak sokmaya çalıştı’ bu ne demek ya bu ayıp bir şey. 24 saat için bu iş çözülmezse yeter artık. Burada bir aday vardı da biz mi engel olduk, burada kulübü kurtarmak isteyen vardı da biz mi engel olduk? Benim yönetimim Eskişehirspor sevdalısı olduğu için burada. Bize gelecek paralar engelleniyor. Bu insanlar hala şehirde hiç bir şey olmamış gibi geziyorlar. Benim kesin kararım var. Ya bu düzelecek ya bu düzelecek. Anlaştığımız futbolculara engel konuluyor. Futbolculara telefon açılıyor sözleşme yapmayın deniliyor. Yapmak istediğimiz tüm projelerde önümüze taş konuluyor, ilerleyemiyoruz. Son 5 senenin faturaları bize kesildi. Bize patlarsa biz de patlatırız. Varsa birisi bu futbol takımını, taraftarı rahat uyutacak buyursun gelsin. Biz engel değil destek oluruz. Bütün futbolcular bize 10 adım geliyor. Bir senedir doğru dürüst para alamadılar. Onların hakları. Bütün çocuklara çok teşekkür ediyorum. Sabırla hepsi bekliyor. Şu anda hiçbir yerden gelirimiz yok" şeklinde konuştu.