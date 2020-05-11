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Spor

Eskişehirspor'da futbolcular Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:10:05 -
Eskişehirspor'da futbolcular Kovid-19 testinden geçti

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında testlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, testlerin yapılmasını sağlayarak pandemi önlemlerinin alınmasında Eskişehirspor'a destek olan Vali Özdemir Çakacak nezdinde tüm Valilik çalışanlarına, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve personeline teşekkür edildi.

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