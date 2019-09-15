Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi - Siyah-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük için Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı



ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor Kulübü olarak Coşkun Demirbakan ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, teknik heyette Engin Özdemir, Zafer Şahin, Zafer Karagöz, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor'un da bulunduğu duyuruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.