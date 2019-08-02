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Eskişehirspor’da 4 sezonda 6 başkan değişti

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig’ten düştüğü 2015-2016 senesinden bugüne kadar maddi sorunlarla boğuşurken 6 kez başkan değiştirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:49
Eskişehirspor’da 4 sezonda 6 başkan değişti

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig’ten düştüğü 2015-2016 senesinden bugüne kadar maddi sorunlarla boğuşurken 6 kez başkan değiştirdi.


2015-2016 yılında Süper Lig’ten bir alt lige düşen Eskişehirspor’da sular o günden itibaren durulmuyor. Spor Toto 1. Lig’te birçok maddi problemle boğuşan 54 yıllık çınar, yeşil sahadaki istikrarsızlık kadar yönetimde de istikrarsızlık yaşıyor. 2016-2017 sezonuna başkanlığı Mesut Hoşcan’dan devralan Halil Ünal ile giren Kırmızı Şimşekler, o sezon Süper Lig umuduyla girdiği sezonda bir üst lige çıkamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Yaşanan başarısızlık sonucu olağanüstü kongre ile 2017-2018 sezonuna girilirken yeni başkan Sinan Özeçoğlu olmuştu. Başkanlığı kısa süren Özeçoğlu’nun ardından bir süre aday çıkmazken 2017’nin aralık ayında eski başkan Halil Ünal tekrar görevi devraldı. O dönem maddi sorunlarla boğuşulurken zaman zaman camiadan da tepkiler gelirken Başkan Halil Ünal, 2019’a kadar görevi devam ettirdi. Kongreler birçok kez yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenirken Ocak 2019’da yapılan kongre ile 18. başkan olarak Kaan Ay seçildi. Fakat Kaan Ay da sorunların altından kalkamadı. Son olarak Mayıs 2019’da yapılan kongre ile Osman Taş, görevi Kaan Ay’dan devralarak 19. başkan seçildi. Son 4 sezonda onlarca kongre ve 6 başkandan sonra Osman Taş da dün gece istifa ederek görevi bıraktı.


Yarım asırlık çınar, yeni bir kongre sürecine girerken sezonun başlamasına sayılı günler kala kara bulutlar bir kez daha Kırmızı Siyahlıların üzerinde dolaşmaya devam etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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