Eskişehirspor yönetiminden eleştirilere sitem

Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Mustafa Topkaya, Kulüp Başkanı Osman Taş’a yapılan eleştirilere sert bir şekilde cevap verdi.

Eskişehirspor’da kulüp yönetimine ve Başkan Osman Taş’a yapılan eleştirilere cevabı Başkan Yardımcısı Mustafa Topkaya verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Topkaya, Eskişehirlileri Kırmızı Siyahlılara destek olmaya davet etti. “Uyan Eskişehir” diyen Topkaya, “Eskişehirspor’umuz 30 Mayıs’ta Osman Taş haricinde kimsenin aday olmadığı bir kongre süreci yaşadı. ‘Parası yoktu da niye geldi?’ diye konuşanlara sormak istiyorum. 180 milyonu olan başka bir aday vardı da biz mi görmedik? Uyan Eskişehir. Uyanın millet bir efsane yok olmasın” ifadelerini kullandı.