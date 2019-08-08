Eskişehirspor sezonu nostaljik bilet ile açacak

TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, sezon açılış maçına özel hazırlanan nostaljik kağıt biletleri satışa sundu.

Eskişehirspor, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00’da Konyaspor 2019-2020 sezon açılış maçı gerçekleştirecek. Biletlerin satışına hazırlanan nostaljik kağıt biletlerin satışı ile başlandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Maç öncesinde altyapı sporcularımız ve antrenörlerimizin de hazır bulunacağı bir seremoni gerçekleştirilecek olup,geleceğimiz olan gençlerimiz ile tüm şehir kenetlenip umutlu ve gururlu bir atmosferde yeni sezona ’merhaba’ diyelim. Yaşları küçük yürekleri büyük altyapı sporcularımıza Eskişehirspor ordusu olarak kucak açıp bir arada olalım. Göz bebeğimiz genç ve küçük sporcularımızın yüreklerine büyük sevdamızı kazımak için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bilet satışlarının Vali Hanefi Demirkol Tesisleri, Esstore mağazası ve şehirde gönüllüluk esaslı gezen yetki belgeli temsilciler tarafından yapıldığı kaydedildi.