  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Eskişehirspor Korona testine girdi

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:27:14 -
Eskişehirspor Korona testine girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine girdi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in liglerin 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte kulüpler hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Eskişehirspor’da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine tabii tutuldu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan Korona virüs testleri devam ediyor. Korona virüs testine giren siyah-kırmızılıların sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte siyah-kırmızılı takım, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenmanlarına yarın başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’
Gündem

Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’

Ahmet Hakan Kadıköy'de tatbikatta şehit olan iki itfaiye eriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmaya çağırırken "Böyle bir olay AK Part..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
Kılıçdaroğlu'ndan
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan "darbe yapacağız" itirafı! FETÖ'cülerin sözleriyle meşrulaştırmaya çalıştı

Katıldığı bir televizyon programında moderatörün "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdar..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı