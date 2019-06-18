Eskişehirspor kamp için Varşova’ya uçacak Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’ya gidiyor.

Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’ya gidiyor.

Siyah-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz Perşembe günü Varşova’ya uçacak. Burada 10 gün kalacak Es-Es, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek.

Yurt dışından dönen takım 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci kampı yapmak üzere 17 Temmuz’da Afyonkarahisar’a gidecek. 29 Temmuz’da Afyon’da kamp sürecini tamamlayıp Eskişehir’e dönecek olan siyah-kırmızılı ekip, Yeni Eskişehir Stadı’nda Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı yapmayı da planlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.