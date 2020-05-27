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Spor

Eskişehirspor hız kesmiyor

Eskişehirspor, 19 Haziran’da başlaması beklenen TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:40:05 -
Eskişehirspor hız kesmiyor

Eskişehirspor, 19 Haziran’da başlaması beklenen TFF 1. Lig öncesi çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs salgını dolayısıyla verilen uzun aranın ardından TFF 1. Lig, 19 Haziran’da başlamaya hazırlanıyor. Kulüpler çalışmalarına son hız devam ederken Eskişehirspor’da da yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmaması sonucu antrenmanlar sürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Mustafa Özer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kırmızı Şimşekler, ısınma hareketleri ve geçiş çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda ise oyuncuların ve teknik heyetin neşeli görüntüleri dikkat çekti.

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