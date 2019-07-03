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Eskişehirspor genç yıldızlarını elinde tutmak istiyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Trabzonspor gibi Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa takımlarının da gündeminde olduğu iddia edilen Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi Yıldırım için ilginin olduğunu doğrularken kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Eskişehirspor genç yıldızlarını elinde tutmak istiyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Trabzonspor gibi Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa takımlarının da gündeminde olduğu iddia edilen Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi Yıldırım için ilginin olduğunu doğrularken kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç yıldızları Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla göz doldurmuştu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan ve 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Feyzi’nin göstermiş olduğu başarılı performans transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin izlediği iki oyuncu için son olarak Trabzonspor iddiaları yükseliyordu.


Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise oyunculara ilgi olduğunu doğrularken henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti. Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi için yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu ifade eden Sportif Direktör Taşçı, “İki oyuncumuz da birçok kulübün radarında bulunuyor ancak şu an için kulübümüze ulaşan resmi bir teklif yok. Herhangi bir bonservis bedeli de belirlenmedi. Resmi bir teklif geldiğinde her iki taraf lehine olacak şekilde konuşulup anlaşılır. Bir senelik sözleşmeleri var. Biz de sözleşmelerini uzatmak için kendileriyle görüşüyoruz. Mehmet Özcan da Mehmet Feyzi de pırlanta gibi çocuklar. Her ikisi de Eskişehirspor’un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ve gideceklerse bile para kazandırmadan gitmeyeceklerini belirtiyor” ifadelerini kullandı.


20 yaşındaki genç orta saha Mehmet Özcan bu sezon 37 maçta forma giyerek takımın dinamosu olurken, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım da bu sezon 29 maçta 4 gol, 5 asist ile takımına önemli katkıda bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
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