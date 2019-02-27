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Eskişehirspor çıkışını Adana maçıyla sürdürmek istiyor

Spor Toto 1.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
Eskişehirspor çıkışını Adana maçıyla sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 24. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Ligde alt sıralardan yavaş yavaş uzaklaşan Eskişehirspor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi giriş yapan kırmızı-siyahlı ekip, Akdeniz temsilcisini eli boş göndermek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda kırmızı-siyahlılar, bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde 85 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması, 5’e 2 top kapma, hücum organizasyonu ve yarım saha oyun ile tamamlandı.


Diğer yandan takımda sakatlıkları bulunan İbrahim Sissoko, Fıratcan Üzüm ve Mevlüt Çelik’in tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
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