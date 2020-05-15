  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Spor

Eskişehirspor çalışmalarına devam ediyor

Eskişehirspor, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:42:04 -
Eskişehirspor çalışmalarına devam ediyor

Eskişehirspor, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 Haziran tarihinde başlayacak olan karşılaşmalar öncesi lig hazırlıklarını sürdürüyor. Korona virüs salgını dolayısıyla verilen uzun aradan sonra Siyah Kırmızılıların ikinci antrenmanı, bugün yapılan çalışmalar ile devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde toplanan takım, 2 gruba ayrılarak antrenmana başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Eskişehir ekibi, core çalışmalarının ardından aerobik koşusuyla devam ederken antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı