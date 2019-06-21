Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 yaşındaki futbolcusu Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Bedirhan Altunbaş, sözleşmesini 2 yıl daha uzatan imzayı attı. Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen genç sağ bek, geçen sezon 17 maçta forma giydi.

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