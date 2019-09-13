Eskişehir’in tiyatro elçisi; ‘Sui Generis Tiyatro’

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren ‘Sui Generis Tiyatro’, İstanbul seyircisi ile buluşacak

‘Sui Generis Tiyatro’, İstanbul Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde Eskişehir’i temsil edecek. Eskişehir’de ve tüm Türkiye’de sergiledikleri oyunlarla adından sıklıkla söz ettiren Anadolu Üniversitesi‘nin köklü grubu ‘Sui Generis Tiyatro’, Maltepe Belediyesi’nin organize ettiği ‘2’nci Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin konuğu olarak davet edildi. 15 Eylül Pazar günü saat 14.00’de Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi salonunda, “12 Öfkeli” oyununu sergileyecek ‘Sui Generis Tiyatro’, bütün hazırlıklarını tamamladı. Uluslararası bir jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak festivalde, 15 Eylül Pazar günü ödül töreni gerçekleştirilecek. “12 Öfkeli” isimli oyunla, ‘Sui Generis Tiyatro’, bu sene 10’ncu yılını kutluyor. Oyunun yönetmenliğini, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya, hareket düzeni ise Av. Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi.