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Aktüel

Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir’deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:43:34 -
Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir’deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.


Gece gündüz hiç boş kalmayan Eskişehir’deki bazı cadde ve sokaklar, ilkbaharla birlikte ülke gündemine giren koronavirüsten önemli ölçüde etkilendi. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahlara kadar hareketliliğin sürdüğü bazı bölgeler koronovirüs sebebi ile uygulanan kısıtlamalar sebebi ile boş kaldı. Karantina için vatandaşların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ise Eskişehir sokakları özellikle bahar döneminde hiç tanık olunmayan görüntülere sahne oldu.

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