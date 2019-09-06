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Eskişehir’in Millet Bahçesi yapımına hızla devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde Millet Bahçesi yapılması yönünde verdiği talimat ve proje kapsamında Eskişehir’de eski stadyum alanında yapılması planlanan Millet Bahçesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 16:01
Eskişehir’in Millet Bahçesi yapımına hızla devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde Millet Bahçesi yapılması yönünde verdiği talimat ve proje kapsamında Eskişehir’de eski stadyum alanında yapılması planlanan Millet Bahçesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen görevler doğrultusunda alanda imar planı değişikliği, parselasyon ve yapı ruhsatı işlemleri gerçekleştirildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve teknik heyet, incelemelerde bulunmak üzere TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve yapım işleri gerçekleştirilen Millet Bahçesinin inşaat alanını ziyaret etti. İmara ilişkin tüm işlemleri tamamlanan ve bu kapsamda inşa faaliyetlerine başlanan alanda İl Müdürü Çelik, yapım firmasının yetkililerinden bilgi aldı. "Mahalli Çevre Kurulu Kararı" ile saat 23.00’e kadar çalışma izni verilen proje kapsamındaki faaliyetlerin yüklenici firma tarafından en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.


Proje kapsamında yaklaşık 500 araçlık yeraltı otoparkı, Millet Kıraathanesi ve 52 dönümlük yeşil alan yapılacak. Eserin tamamlanmasıylaEskişehir’in merkezinde eksikliği hissedilen açık ve yeşil alan ihtiyacı karşılanacağı, otopark ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:01
  1. doğa

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