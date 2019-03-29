Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı azaldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı Şubat 2019 Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Eskişehir’in geçen ayki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalatı ise azaldı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,3 artarak 84 milyon 392 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,2 azalarak2019 Şubat ayında 65 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 16,9 azaldı.