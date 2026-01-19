Eskişehir'e dev yatırım! 2 milyar liralık sulama projesiyle 9 bin kişiye iş kapısı açılıyor!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir’in tarımsal çehresini değiştirecek "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi"nde gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Projenin, 2 milyar lira tutarında dev sulama yatırımı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak. Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 485 milyon lira katkı, 9 bin kişiye yeni istihdam kapılarını aralayacak bu dev yatırım, bölgemize hayırlı ve bereketli olsun."