Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den arkadaşının aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde park halindeki arkadaşına ait otomobili çaldığı öne sürülen M.T, bu araçla İstanbul'a gitti.
Otomobilin bozulması üzerine oto kurtarıcıyla anlaşan M.T, aracı Eskişehir'e sahibine gönderdi.
Araç sahibinin ihbarının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.T'yi Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.