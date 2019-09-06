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Eskişehir’deki Toprak Sempozyumuna dünya ülkelerinden katılım

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sanatçıların çalışmaları ile ortaya çıkacak eserler hızla şekil almaya devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 15:39
Eskişehir’deki Toprak Sempozyumuna dünya ülkelerinden katılım

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sanatçıların çalışmaları ile ortaya çıkacak eserler hızla şekil almaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenen, Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehirliler gün boyunca pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan eski Eti eski fabrika alanını ziyaret ederek uluslararası alanda isim yapmış pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin oluşum sürecine tanıklık ediyor.


13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda bu yıl Türkiye’nin yanı sıra çeşitli ülkelerden de katılım var. Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Almanya’nın Treptow-Köpenick şehrinden Gudrun Kühne, Polonya’dan Janina Myranova, İspanya’dan Miguel Angel Gil Andaluz, Güney Kore’den Mun Kyung Kim, Çin’den Zhang Jingjing gibi sanatçıların katılımı ile devam eden sempozyuma, ülkemiz adına ise sanatçılar Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal katılıyor.


Hafta sonu konserleri devam ediyor


Öte yandan 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu önümüzdeki hafta sonunda da yine dopdolu etkinliklerle sürecek.


Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun klasikleri arasına giren torna ve yemek yarışmaları da etkinlikler arasında olmaya devam edecek. 7 Eylül Cumartesi günü ödüllü torna yarışmaları, 14.00-17.00 saatleri arasında Eti eski fabrika alanında gerçekleşecek. Sempozyuma 8 Eylül tarihinde Vega AVM’de düzenlenecek olan Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması ve Yöresel Yemek Yarışması da yine renk katacak.


Yarışmaların yanı sıra sempozyum kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz şekilde düzenlenen konser programları hafta sonu boyunca hız kesmeyecek. Bu kapsamda 7 Eylül Cumartesi günü Kaan Kıran, 20.30’da Eti eski fabrika alanında sahnede olacak. 8 Eylül Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek resmi açılış töreninden sonra ise Türk müziğinin efsane isimlerinden Alpay, sevilen şarkılarını Eskişehirliler için seslendirecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:39
  1. sanat
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