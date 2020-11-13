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Aktüel Eskişehir'deki STK'lerden "barlar sokağı" tepkisi
Aktüel

Eskişehir'deki STK'lerden "barlar sokağı" tepkisi

Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karar, kentteki bazı STK'lerce çevrede okulların da olduğu gerekçesiyle protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:51:16 -
Eskişehir'deki STK'lerden "barlar sokağı" tepkisi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşları, Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karara tepki gösterdi .

Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak'ta toplanan grup, Odunpazarı Belediye Meclisinde CHP'li meclis üyelerince alınan kararla okullara yakın bölgede "barlar sokağı" oluşacağı iddiasıyla protestoda bulundu.

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Muammer Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, belediyelerin devlet yönetiminin bir parçası olduğunu, çocukları ve gençleri korumak görevlerinin de bulunduğunu söyledi.

İlçedeki 92 yeni iş yerinin daha alkollü mekan olarak tespit edildiğini belirten Karaman şunları kaydetti:

"Şu anda toplandığımız alanın yanındaki Kayıhan Sokak'ta da 23 adres içkili iş yeri olarak belirlendi. Eskişehir halkı tarafından okullar bölgesi olarak bilinen bu alan içinde barlar sokağı olarak adlandırılacak bir içkili yer bölgesi kurmak hangi akılla ve neye hizmetle mümkün olabilir? Sokağa 80 ila 300 metre mesafede ilkokulumuz, kız ve erkek liselerimiz, bu ülke için can veren kahramanlarımızı defnettiğimiz şehitliğimiz, 3 bin kişilik bir camimiz ve özel hastane var. Buna rağmen meskenleri içkili iş yerine dönüştürmeyi ve barlar sokağı oluşturmayı hangi siyasi görüşten olursa olsun bu şehri seven çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünen hiçbir kimse kabul edemez."

Basın açıklamasına AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın yanı sıra bazı dernek, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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