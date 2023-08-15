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Gündem Eskişehir'deki orman yangını korkutuyor
Gündem

Eskişehir'deki orman yangını korkutuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-15 17:04:00 -
Eskişehir'deki orman yangını korkutuyor

Yangın, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışılıyor.Yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan destek istendiği bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Taştepe mevkisinde karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan destek istendiği bildirildi.

 

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