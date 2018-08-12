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Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon

Eskişehir'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliyakalandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:44
Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon

Eskişehir'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gazipaşa, Fevziçakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle 200 polisle drone kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 3'ü suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 67 fişek ele geçirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:44
  1. Eskişehir
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. uyuşturucu operasyonu

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