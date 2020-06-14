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Aktüel

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 17 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:06:45 -
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 17 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Şevki G. idaresindeki 08 AAK 044 plakalı yolcu otobüsü, İnönü-Kütahya kara yolunun 18. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 08 3006 plakalı vinç yüklü çekici ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Şevki G. ve ismi öğrenilemeyen muavin ile otobüste bulunan 15 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolcular, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü Şevki G. ile muavinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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