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Aktüel

Eskişehir'de yağan sağanakta araçlar mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:22:27 -
Eskişehir'de yağan sağanakta araçlar mahsur kaldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir-Ankara kara yolundaki ESTİM Toptancılar Sitesi girişinin yanı sıra alt geçit ve ana caddelerde mahsur kalan araçların kurtarılması için çekicilerle çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalara polis ekipleri müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma yürüttü. Bir polis, rögarlardan birini eliyle açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da çevredeki iş yerlerine sığındı.

Bodrum katlarındaki evleri su içinde kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

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