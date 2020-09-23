Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Bu kişilerin üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 119,4 gram sentetik uyuşturucu, 16,97 gram esrar, 0,23 gram eroin ile 8 tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.