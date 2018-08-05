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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:59
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcısı 37 şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden 17 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 162,56 gram metamfetamin, 10,45 gram skunk, 4,10 gram bonzai, 3,20 gram kokain, 1,36 gram esrar, 1,59 gram eroin, 2 hassas terazi ile birer tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:59
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  2. operasyon
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