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Aktüel Eskişehir'de üniversite öğrencisi cinayeti sanığına müebbet hapis cezası
Aktüel

Eskişehir'de üniversite öğrencisi cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:28:00 -
Eskişehir'de üniversite öğrencisi cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisini aralarında çıkan tartışmada 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ş. (32), maktul R.A'nın (23) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Ş. savunmasında, pişman olduğunu dile getirdi.

Şoka girdiğini savunan Mustafa Ş, "Yakalanmamak için maktulün anahtarını ve cüzdanını alıp evden çıktım. Kapıyı da üzerinden kilitledim. Eve gittim ve aldığım telefonu da taşla ezdim. Kanlı bıçağı evimin lavabosunda yıkayıp mutfak dolabının üzerine bıraktım. Olay aniden oldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

R.A. merkez Tepebaşı ilçesindeki evinde şubat ayında ölü bulunmuştu. İncelemeler sonucu polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Ş, sorgusunda cinayeti itiraf edince tutuklanmıştı.


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